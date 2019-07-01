"انهيار عقار إمبابة و7 قضاة يبدأون رئاسة محاكم الاستئناف".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين، "ك. ر" و"م. م"، في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار، وكتابة تقرير عن أسباب انهياره؛ لاستكمال التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى العام لسماع أقوال المصابين، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير طبي حول الضحايا، لاستكمال التحقيقات.

قال مصدر أمني، إن أحد المواطنين أثناء سيرة سقط عليه أجزاء من العقار المنهار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، ليرتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص ومتوفى.

إغلاق جزئي لطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي لإنشاء كوبري مشاة

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، إجراء إغلاق جزئي بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي للقيام بأعمال إنشاء كوبري مشاة.

جاء ذلك في إطار قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بإنشاء 3 كباري مشاة معدنية بمحافظة القليوبية؛ ومن ضمنها كوبري أبو سنة المار أعلى خط السكك الحديدية.

الدفاع في "اقتحام الحدود الشرقية" يطالب ببراءة "تغيان" وبطلان القبض عليه

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات الإخوان على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية ".

وطلب المحامي السيد عبدالحميد الكشكي دفاع المتهم رقم 104 عبدالمنعم محمد تحمد تغيان الشهير بـ "عبدالمنعم تغيان"، ببراءة موكله استنادًا على بطلان وعدم الاعتداد بتحريات المباحث، وبطلان القبض على المتهم، وانعدام كافة أدلة الثبوت، وانعدام كافة صور الاشتراك بطريق الاتفاق أو المشاركة.

النيابة تقدم شهادة وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام الحدود"

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بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة 28 متهًما من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يومًا صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي.

بينهم 23 أجنبي.. ضبط 34 شخصًا ينقبون عن معدن الذهب بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بأسوان والجهات المعينة بالوزارة، حملات أمنية، استهدفت مناطق (وادي عبادي-العدوة-الخريطة) بدائرة مركزي شرطة (ادفو -نصر النوبة) بأسوان؛ لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما في مجال ضبط القائمين على عمليات التنقيب العشوائي لاستخلاص خام الذهب، حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 34 شخص (من بينهم 23 شخص يحملون جنسية إحدى الدول العربية).

في عقار إمبابة المنهار| الدفع بمعدات نقل ثقيلة.. ومصدر: أسرة واحدة كانت بداخله

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بمعدات إنقاذ ثقيلة، ولوادر لرفع ركام آثار حادث انهيار العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بمدينة الأمل بمنطقة إمبابة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وقال مصدر أمني لمصراوي، الاثنين، إن انهيار العقار تسبب في التأثير في العقار المجاور له، مشيرًا إلى أن العقار كان به أسرة واحدة، وأسفر عن وفاة عمرو فؤاد بدري، 34 عامًا، وشقيقته هبه فؤاد بدري، إلى جانب إصابة 6 مواطنين، هم: رامي فؤاد بدري، وشافعي سلومة محمود، 40 عاما، حيث أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شافعي سلومة، 20 سنة، وأصيب بجروح سطحية بالجسم، ومحمد ياسر رمضان 15 سنة وأصيب بكدمات بسيطه بالجسم، وبهجت محمود محمد، 48 عاما، وأصيب بشرخ بإبهام اليد اليمنى وجروح سطحية، وأنصاف حسين أحمد، 70 سنة، ومصابة بكسر بالساق اليمنى وشرخ بالحوض.

لبلوغ القدامى سن المعاش.. 7 قضاة يبدأون رئاسة محاكم الاستئناف اليوم

رحل 7 رؤساء لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، عن المنصة القضائية، بعد بلوغهم سن المعاش، 70 عاما، وحل محلهم آخرين.

وبحلول الساعات الأولى من اليوم، الأول من يوليو، شرع 7 قضاة جدد في تولى رئاسة 7 محاكم استئناف، بحسب مبدأ الأقدمية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

"دي أول مرة".. النيابة تُحقق مع عاطل سرق حذاء المصلين

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق مع عاطل سرق "شبشب" من أمام مسجد بكرداسة وفر هاربًا، وتمكنت الأهالي من اللحاق به وضبطه.

وجهت النيابة للمتهم تهمة السرقة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، والاستماع لشهود العيان حول الواقعة.

خلال 24 ساعة.. ضبط 5799 قضية سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن 12 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و846 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 714 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).