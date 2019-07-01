بالصور.. الأولى على الجمهورية في التعليم الزراعي: "فرحت أبويا وهاعمل ماجستير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الفرح سيطرت على أسرة الطالبة أماني حسان شعوط، 18 سنة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي نظام ثلاث سنوات، عن "مدرسة دسوق الثانوية الزراعية" بكفر الشيخ، عقب تلقيهم خبر حصولها على المركز الأول.

وقالت "أماني"، 18 سنة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن السر في تفوقها هو والدها العامل البسيط، الذي يمتهن وظيفة "فني كهرباء" وتفخر بأنها ابنته، وبرحلة كفاحه معها لتصل إلى ماهي عليه.

وأكدت الطالبة أن قصة تفوقها بدأت منذ الإجازة الصيفية قبل انتقالها إلى الصف الثالث الثانوي الزراعي، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، عندما استغلت أيام الإجازة في تجهيز 11 كشكول خاص بموادها العملية في المدرسة.

وعن والدتها، قالت إنها بمثابة الصاحبة والصديقة والأخت والأم في آن واحد، وأنها اتفقت معها على الوصول لهدف معين لإهدائه لوالدها العامل، وهو تحقيق مركز متقدم بين المتفوقين.

Advertisements

وكشفت عن أن والدها كان أول من تلقى خبر نجاحها وحصولها على الترتيب الأول في التعليم الفني الزراعي، من أحد قيادات الوزارة، بينما تلقت التهنئة بنجاحها وتفوقها من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثية كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضافت أنها ترغب في الفترة المقبلة في الالتحاق بالتعليم الجامعي والدراسة في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، وبعد الدراسة فيها تسعى لتجهيز رسالة الماجستير والحصول على الدكتوراة، وتقديم أبحاث علمية خاصة في مجالها التعليمي تفيد مصر.

عايدة عبد المجيد، والدة الطالبة المتفوقة، التقطت أطراف الحديث، وأعربت عن سعادتها لحصول ابنتها على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية.

وأكدت الأم لـ"الخليج 365" أنها سوف تكمل رسالتها مع ابنتها، وستقف بجوارها في دراستها الجامعية، وصولا إلى ماتريد.