سفارة واشنطن في موسكو تحذر من تدهور صحة المعتقل الأمريكي بول ويلان

حذرت السفارة الأمريكية في موسكو من تدهور الحالة الصحية للمواطن الأمريكي المعتقل في روسيا بتهمة التجسس بول ويلان.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، إن السلطات الروسية رفضت طلباً بإرسال طبيب إلىالمشتبه به بول ويلان للقيام بفصحه.
وأوضحت السفارة أنه على الرغم من أن ويلان يتلقى الرعاية الطبية الأساسية إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من تدهور حالته الصحية.
ونفت الخارجية الروسية اليوم، حسبما ذكرت (إيه بي سي نيوز) ، أن
ويحمل المشتبه به الأمريكي بتهم الجاسوسية ويلان الجنسية البريطانية، الأيرلندية، والكندية إلى جانب الأمريكية، وكان قد تم اعتقاله في أحد فنادق موسكو خلال شهر ديسمبر الماضي ووجهت إليه تهم بالتجسس يمكن أن تصل مدة السجن تبعاً لها إلى حوالي 20 عاماً.
وينفي ويلان، جندي المارينز الأمريكي السابق، الاتهامات الموجهة إليه.
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