طائرات تركية بدون طيار تقصف مدينة ترهونة غرب ليبيا

قصفت طائرات تركية مسيرة، بدون طيار، اليوم الاثنين، مدينة ترهونة، التي يسيطر عليها الجيش الليبي غرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - "الطيران التركي المسير الذي يقوده ضباط أتراك، قصف مدينة ترهونة، التي تبعد حوالي 90 كيلو مترا عن العاصمة طرابلس".



يشار إلى أن هذا يعد دليلا على إمكانية تحول الصراع العسكري بين الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، خلال الأيام المقبلة إلى مدينة ترهونة، ثاني أكبر المدن الليبية التي تدعم قوات الجيش الليبي.

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وتقاتل كتيبة "اللواء السابع" التابعة للوفاق مع قوات الجيش الليبي، بعد أن كانت

تدين بالولاء إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قبل بدء معركة تحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من أبريل الماضي.



ويتهم الجيش الليبي، دولة تركيا، بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لصالح الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، عن طريق دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيرة.



وأكد الجيش الليبي أن تركيا وفرت غطاء جويا لميليشيا الوفاق خلال اقتحام مدينة غريان، وكان نقطة تحول أمالت الكفة لصالح هذه المليشيات.