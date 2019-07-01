الكرملين: بوتين يعقد محادثات مع القيادة الإيطالية وبابا الفاتيكان الأسبوع المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية( الكرملين)، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور إيطاليا في الرابع من يوليو الجاري؛ حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما سيجري مباحثات مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.
وذكر بيان للرئاسة الروسية - أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسيةللأنباء - "أنه في الرابع من يوليو سيقوم بوتين بزيارة رسمية إلى إيطاليا، حيث سيعقد محادثات مع نظيره الإيطالي ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي"، مضيفًا أنه من المرجح أن يبحث الجانبان سُبل
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يشارك بوتين وكونتي في منتدى الحوار الروسي الإيطالي للمجتمع المدني، مؤكدًا أن الرئيس الروسي سوف يقوم بزيارة إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس خلال زيارته إلى روما.
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