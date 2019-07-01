"سانا": إصابة مدنيين سوريين جراء اعتداء قوات تركية

أصيب مدنيان جراء اعتداء القوات التركية بالأسلحة الرشاشة، اليوم الاثنين، على فلاحين يعملون في حقولهم في ريف الحسكة الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، بحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية في المنطقةأن قوات الجيش التركي "استهدفت برشقات من الأسلحة الرشاشة، صباح اليوم، المدنيين في القرى السورية القريبة من الحدود مع تركيا، ما أدى إلى إصابة فلاحين
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي أسعفوا الجريحين، حيث أصيب أحدهما بطلق ناري في الكتف والآخر في منطقة البطن، ونقلوهما إلى مشفى "المالكية" الوطني، موضحة أن وضعهما الصحي حاليا مستقر.
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