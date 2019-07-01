البيت الأبيض: سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها، وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015، أن "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقاً بحيازة السلاح النووي

وأضاف "يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)".

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وأعلنت إيران اليوم، وعلى رغم التحذيرات الأوروبية والعالمية، أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، بات يتجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في خطوة كبيرة على طريق "تمزيقها" للاتفاق، منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

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وأكدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق، أن طهران تخطت ذلك الحد.