«دَيلي إكسبريس»: إعلان أردوغان قرب تسلم «إس 400» استهزاء بترامب

دينا محمود (لندن)

أكدت صحيفة «دَيلي إكسبريس» البريطانية أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظامه سيبدأ تسلم أول شحنة من صواريخ «إس-400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي خلال 10 أيام، يشكل استهزاءً بالولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، الذي طالما حذر أنقرة من مغبة الإقدام على ذلك. وقالت الصحيفة إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أردوغان بشأن هذا الملف، تمثل كذلك «تحديّاً» لترامب الذي التقى به الرئيس التركي لتوه على هامش قمة العشرين التي عُقِدَت في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك «بعد شهور حفلت بالخلافات بين البلدين بشأن الصفقة» التي تعتبرها القوى الغربية مساساً بأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تشغل تركيا عضويته.

وأشارت «دَيلي إكسبريس» في تقريرٍ لها إلى أن أردوغان كان قد «صبّ الزيت على النار من خلال إشادته العلنية بمنظومة الصواريخ روسية الصنع، قائلاً إن قيمتها تساوي ثلاثة أضعاف قيمة صواريخ باتريوت الأميركية» التي تقوم بدورٍ دفاعيٍ مماثل لذاك الذي تضطلع به بطاريات «إس-400».

وقال التقرير إن أردوغان لم يحاول عقب لقائه الأخير «المتوتر» بترامب التنصل من هذه التصريحات، التي يبدو أنها تُذكي الغضب في الأوساط العسكرية والاستخباراتية والتشريعية في الولايات المتحدة، وتزيد من إصرار أعضاء الكونجرس على فرض تدابير صارمةٍ على تركيا، حال مضيها قدماً على طريق شراء الأسلحة الروسية، وذلك بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات».

وأبرزت الصحيفة البريطانية -يمينية التوجهات- في تقريرها ما قاله الرئيس التركي في هذا الشأن من أن «كل بطارية من بطاريات إس-400 تساوي ثلاثاً من بطاريات الباتريوت»، وإشارته إلى أن بلاده ستفكر في شراء الصواريخ أميركية الصنع فقط «إذا ما كانت شروط (شرائها) ستكون مماثلةً لتلك التي تحكم (صفقة) الصواريخ الروسية، وإذا لم تكن كذلك، فسيتعين علينا التفكير في مصالحنا».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة عكفت طيلة الشهور الماضية على ممارسة ضغوطٍ هائلةٍ على النظام الحاكم في أنقرة، لحمله على التراجع عن صفقته المثيرة للجدل مع موسكو، بما تضمن التلويح بفرض عقوباتٍ قاسيةٍ على تركيا، بدأتها واشنطن بالفعل من خلال طرد القطاع العسكري التركي من المشاركة في برنامج تصنيع وتجميع أجزاء من مقاتلات «إف-35»، وحرمان الأتراك كذلك من شراء أي من هذه الطائرات الحربية المتطورة، بخلاف ما كان متفقاً عليه من قبل.

وشملت الخطوات الأميركية على هذا الصعيد إصدار وزارة الدفاع (البنتاجون) قراراً بوقف استقبال المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على هذا الطراز من المقاتلات المعروفة باسم «الشبح» في الولايات المتحدة، بعدما كان يُفترض أن تشهد الشهور المتبقية من العام الجاري تدريب 34 طياراً آخر عليها.

لكن «دَيلي إكسبريس» اعتبرت أن عدم اكتراث أردوغان الظاهر بالموقف الأميركي، يعود إلى أن الرئيس التركي يراهن على أن إدارة ترامب لن تقطع شوطاً بعيداً في طريق تطبيق أي عقوباتٍ مرتقبةٍ، خشيةً من أن يؤدي ذلك إلى ارتماء أنقرة بشكلٍ شبه كامل في أحضان الدب الروسي.

واستشهدت الصحيفة في هذا الصدد بتصريحاتٍ لأردوغان ادّعى فيها أن نظيره الأميركي لم يُشر ولو لمرة واحدة في الاتصالات الهاتفية الثنائية التي جرت بينهما «حتى الآن» إلى أن واشنطن ستفرض بالفعل «هذه العقوبات» على تركيا.

ولم يكتف أردوغان بذلك بل أضاف أيضاً - حسب «دَيلي إكسبريس»: «فيما يتعلق بمسألة إس - 400 قال لي (ترامب): أنت على حق.. هذا غير مُنصف».