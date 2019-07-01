الرئيس التونسي يغادر المستشفى ويستأنف عمله خلال أيام

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين، مغادرة والده المستشفى العسكري، الذي كان قد تم نقله إليها إثر وعكة صحية كانت ألمت به يوم الخميس الماضي.

وأفاد السبسي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المركزية لحزب "حركة نداء تونس" على صفحته الرسمية، أن "الرئيس غادر مساء اليوم المستشفى العسكري ووضعه الصحي عادي، وسيعود في الأيام المقبلة إلى نشاطه".

وكان الباجي قايد السبسي البالغ من العمر 92 عاماً نُقل إلى المستشفى منذ يوم الخميس بسبب "وعكة صحية حادة"، بحسب ما ذكرت مؤسسة الرئاسة. وتسبب ذلك في انتشار أنباء متضاربة حول الوضع الصحي للسبسي.

لكن نجل الرئيس ذكر بأنه يتماثل للشفاء. وكتب اليوم: "علينا استخلاص العبرة من كل ما وقع وكل ما تعرضنا إليه في هذه الأيام الأخيرة من خلال كل الأحداث".

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وكانت تونس تعرضت الخميس الماضي، في نفس يوم مرض السبسي، لتفجيرين متزامنين وسط العاصمة خلفا قتيلاً وثمانية جرحى بينهم خمس من عناصر الأمن.

وتابع نجل الرئيس: "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمامنا فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد. ورب ضارة نافعة".