رئيس الوزراء العراقي يأمر الفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية

أصدر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، مرسوماً يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

وقال عبد المهدي، إن "على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة".

وأمر بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة، التي تملك نفوذاً كبيراً في السياسة المحلية، في المدن العراقية.

ويأمر المرسوم، الذي أصدره عبد المهدي، بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش، ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.

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وكانت الولايات المتحدة قد سحبت في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأميركيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران"، بحسب مسؤولين في الخارجية الأميركية.

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين وقتها أن هذا التهديد "حقيقي"، لافتاً إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.