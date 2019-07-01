كوريا الشمالية: لقاء ترامب وكيم "تاريخي" ورائع

وصفت كوريا الشمالية اللقاء بين زعيمها كيم جونج اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بأنه كان "تاريخياً" و"رائعاً".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيمين توافقا على "استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدماً، من أجل إحداث خرق في ما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

واعتبرت الوكالة أنّ "المصافحة التي تبادلها زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة في بانمونجون" القرية التي تم فيها توقيع الهدنة عام 1953 هي "حدث تاريخي".

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كذلك، أشارت الوكالة إلى أن اللقاء تم بناء على اقتراح ترامب، لافتة إلى أن الزعيمين ناقشا "القضايا ذات الاهتمام المشترك التي كانت قد أصبحت حواجز أمام حلّ المشاكل".

وأوضحت أن الزعيمين "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مستقبلاً".

وذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشمالية أن كيم أشاد بـ"العلاقات الشخصية الجيدة" التي تربطه بترامب.

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