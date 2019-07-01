نتنياهو: إيران تتقدم نحو السلاح النووي.. وقريباً سنكشف كذبها

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن إيران تتقدم نحو امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أن إسرائيل ستكشف قريباً معلومات تفضح أكاذيب طهران.

وقال نتنياهو خلال احتفالية للجيش في القدس: “أعلنت إيران اليوم بأنها تخرق التزاما واضحا تعهدت به، عندما قامت بتخصيب اليورانيوم بكمية تجاوزت الـ300 كيلوغرام. إيران تمضي قدما بشكل ملموس نحو تصنيع الأسلحة النووية”.

وأضاف: “عندما كشفنا النقاب عن الأرشيف النووي السري الإيراني، أثبتنا بأن الاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران بأكملها مبنية على كذبة كبيرة. إيران حتى تعترف بذلك الآن. وسيتم قريبا كشف النقاب عن المزيد من الأدلة التي ستثبت بأن إيران كذبت طول الوقت”.

وتابع نتنياهو: “أقول مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية. وفي هذا اليوم، أقول لجميع الدول الأوروبية: التزموا بتعهداتكم”. كما حثّ الدول الأوروبية على فرض “عقوبات فورية” على إيران.

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في سياق متصل، نقلت “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية” عن وزير الطاقة قوله اليوم الاثنين إن إيران تقوم بعملية “ابتزاز نووي” بتخزين يورانيوم منخفض التخصيب أكثر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015.

واعتبر الوزير يوفال شتاينز، في حديث مع الهيئة، أن مواصلة الضغط الدولي سيدفع طهران للتراجع.

ونقلت الهيئة عنه قوله: “هذا انتهاك صارخ للاتفاق. إيران تقوم بابتزاز نووي. إنها تقول: “‬انظروا إلى أي مدى نقترب من سلاح نووي”.

وتابع: “اقتصاد إيران ينهار لذلك فهم يقومون بأفعال غير متوازنة. سيتراجعون عنها إذا استمر الضغط”.