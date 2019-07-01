كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل السبسي: الرئيس غادر المستشفى ويستأنف عمله خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر تونسية، الاثنين أن الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري وسيزاول مهامه خلال أيام.

وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.

وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء".

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وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن الباجي قايد السبسي (93 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و للاطمئنان على حالته الصحية.

والسبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم داعش واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.