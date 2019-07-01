كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تفتتح سجناً سرياً جديداً أسفل المستشفى العام في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة ذمار، سجناً سرياً جديداً أسفل المستشفى العام، وفق ما أورد موقع عدن تايم اليمني اليوم الإثنين.

ونقل الموقع عن مصادره أن الميليشيات حولت أماكن في المستشفى منها الطابق السفلي إلى سجن سري، يضم نحو 80 مختطفاً من عدة محافظات يمنية مختلفة.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم ما يقارب من 65 معتقلاً، في مبان حكومية، وقلاع أثرية، ومنازل سكنية تستخدم سجوناً سرية للمناوئين للميليشيا.

وأشارت التقارير إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومخفي قسريا في هذه السجون، بينهم 1668 من أبناء محافظة ذمار.