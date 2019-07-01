كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يعلق على دمج "الحشد الشعبي" في الجيش العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد زعيم التيار الديني العراقي، مقتدى الصدر، بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضم كافة تشكيلات "الحشد الشعبي" التي تكونت لمحاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) للقوات المسلحة العراقية، كما أعلن الصدر فك ارتباطه بسرايا الإسلام التي أسسها سابقا، إذا ما انضمت للقوات الأمنية النظامية.

وقال الصدر في بيان اليوم الاثنين إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".

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وأضاف الصدر "ما يهمني هنا أيضا أن تكون سرايا الإسلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".

وتابع الصدر "ومن هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية".

هذا وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.