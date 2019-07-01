كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد المهدي يصدر مرسوما يحد من نفوذ الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء العراقي أمرا بأن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية وعين رئيسها قائدا عاما للقوات المسلحة. وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها. Advertisements ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح. ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو/ تموز الجاري.

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