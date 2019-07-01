مدرب جنوب إفريقيا: “واجهنا منتخبا قويا والهزيمة كانت قاسية”

عبر ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، عن خيبة أمله الكبيرة، بعد فشله في تأهيل منتخبه للدور الثاني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، بعد حصده للهزيمة الثانية، اليوم الإثنين، على يد المنتخب المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “السلام”، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال باكستر، إن “الهزيمة بهدف في آخر الدقائق أمر قاسي للغاية، لقد قدمنا كل ما في وسعنا، ولعبنا مباراة جميلة وقوية، لكننا لم نوفق في النهاية، وتلقينا هدف من كرة ثابتة في آخر الدقائق”.

وشدد مدرب منتخب جنوب إفريقيا، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، بأن “المنتخب المغربي، قوي للغاية، ويتوفر على عدد من اللاعبين المميزين، لذلك عمدنا على العودة للخلف، من أجل الحد من خطورته، كما أننا كنا الطرف الأفضل في العديد من الفترات”.

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وخرج المنتخب الجنوب إفريقي بشكل رسمي، من الدور الأول، بعد أن اكتفى بثلاث نقاط فقط، من 3 مباريات، بانتصار وحيد على ناميبيا، وهزيمتين أمام المغرب والكوت ديفوار,