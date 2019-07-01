تابع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، قبل قيل، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، عن ثالث مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.
وتواجد بوريطة، في المقصورة الرئيسية للملعب، إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين مصريين.
واستغل بوريطة تواجده في مصر، من أجل مشاهدة هذه المباراة، وذلك بعد أن سلم لنظيره المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، رسالة من الملك محمد السادس، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر كان “2019”.. بوريطة يدعم “الأسود” أمام جنوب إفريقيا بملعب “السلام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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