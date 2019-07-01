رونار يكشف سبب تغيير الأحمدي وهذه حقيقة تعرضه للإصابة

قال الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إن البطاقة الصفراء التي تحصل عليها، كريم الأحمدي، هي التي دفعته لتغييره، بيوسف أيت بناصر في الجولة الثانية، مؤكدا بأنه لا يعاني من أية إصابة.

وأكد رونار، في الندوة الصحفية، التي عقدها بعد اللقاء، الذي انتصر فيه “الأسود” على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، أن الخوف من تلقي الأحمدي لبطاقة ثانية، هو الذي دفعه لتغييره، خاصة وأنه يعتبر من ركائز المنتخب، ومن العناصر التي يراهن عليها في الدور الثاني.

وقال رونار، في المناسبة ذاتها، ” لقد أخرجت الأحمدي، لأنه تلقى بطاقة صفراء، بالإضافة إلى أنه شعر ببعض الآلام، لقد كان بإمكانه الاستمرار، غير أننا فضلنا إخراجه لأنه تلقى البطاقة الصفراء، والمباراة كانت تمتاز بالضغط العالي”.