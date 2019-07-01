صورة.. حدراف يجتاز الفحوصات الطبية ويوقع عقد انضمامه لضمك السعودي

اجتاز اليوم الاثنين، زكرياء حدراف اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، الفحوصات الطبية بنجاح، بناديه الجديد ضمك السعودي، الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووقع حدراف عقد انضمامه إلى ضمك، لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر، علما أن اللاعب رفض البقاء رفقة الرجاء بعد نهاية عقده، إضافه لرفضه العديد من العروض من أندية أخرى، على غرار النجم الساحلي التونسي، والزمالك المصري.

وانتقل الدولي المغربي إلى صفوف الفريق الأخضر، في عقد يمتد لموسمين، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وحقق مع الرجاء، ثلاثة ألقاب، كأس العرش، والكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، ثم السوبر الإفريقي، ناهيك عن تتويجه مطلع عام 2018 ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين رفقة المنتخب الوطني.