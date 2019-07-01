اعتقال 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالعيسوية وشعفاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، 4 فلسطينيين بينهم طفلان، في القدس المحتلة، في بلدة العيسوية، وفي شعفاط، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، أمام خيمة عزاء الشهيد، محمد عبيد، فيما اعتقل مستعربون طفلين في مخيم شعفاط، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق بالغاز السام والمدمع.

واقتاد عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال، الطفلين إلى جهة مجهولة.

وجددت قوات الاحتلال اقتحامها مساء الإثنين، للعيسوية، وشهدت البلدة مواجهات بينها وبين عشرات الشبان، الذي بالحجارة والزجاجات الفارغة.

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وأطلق جنود الاحتلال وابلا من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.

وشهد محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، لليوم الرابع على التوالي، مواجهات عنيفة ومتفرقة ضد قوات الاحتلال التي أطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة بشكل عشوائي ومكثف على المواطنين في المنطقة وأصابت عددا منهم بالاختناق.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، شيع آلاف الفلسطينيين، في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، جثمان الشهيد محمد عبيد (20 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في البلدة.

وكانت شرطة الاحتلال قد سلمت جثمان الشهيد اليوم، بعد أن احتجزته منذ الخميس الماضي.