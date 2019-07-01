تعيين دافيد أمسالم وزيرا للاتصالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين عضو الكنيست دافيد أمسالم وزيرا للاتصالات.

ويحل أمسالم، الذي أشغل منصب رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست السابقة، مكان أيوب القرا الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وكان نتنياهو قد تولى في الأيام الأخيرة حقيبة الاتصالات الوزارية، ولكنه لا يستطيع الاحتفاظ بالمنصب بسبب المصاعب القضائية التي ينطوي عليها، خاصة وأنه لدى تشكيله الحكومة المنتهية ولايتها كان قد احتفظ بهذا المنصب، علما أنه بحسب الشبهات في "الملف 4000" قد استغل منصبه لتقديم امتيازات لصاحب شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية منحازة لعائلة نتنياهو في موقع "واللا" الذي يملكه ألوفيتش.

يشار إلى أن أمسالم يعتبر وزير الاتصالات الرابع منذ العام 2015، بعد نتنياهو وتساحي هنغبي وأيوب القرا، على التوالي.

يذكر أيضا، أنه منذ الإعلان عن حل الكنيست، عمد نتنياهو إلى إقالة وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، وعين بدلا منها أمير أوحانا، كما أقال وزير التربية نفتالي بينيت، وعين بدلا منه رافي بيرتس رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، وعين بتسالئيل سموتريتش وزيرا للمواصلات بدلا من يسرائيل كاتس الذي تسلم وزارة الخارجية بدلا من نتنياهو.