قائممقامية المناذرة توجه الشرطة بمنع المواطنين من السباحة في الأنهر

اعلنت قائممقامية قضاء المناذرة في محافظة النجف، الاثنين، توجيه شرطة المحافظة بمنع المواطنين من السباحة في الأنهر، داعية الآباء والأمهات الى متابعة اولادهم. وقال المكتب الاعلامي للقضاء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "وجهنا مديرية شرطة القضاء بلقائنا الأخير مع مدير الشرطة في الاسبوع الماضي متابعة المواطنين ومنعهم من السباحة في الأنهر وذلك لكثرة حالات الغرق في الآونة الأخيرة".



وأضاف أن "من يتحمل السبب في تسجيل حالات الوفاة بسبب الغرق هم الاهالي حيث يقع عليهم الدور الأكبر بمتابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة في الأنهر وخاصة الطلاب تمتعون في العطلة الصيفية ولقضاء اوقات الفراغ الممل يلتجأ الكثير الى ممارسة السباحة في الأنهر وخوفاً عليهم من الغرق، لذا نطالب الإباء والأمهات بمتابعة إبنائهم ومنعهم من السباحة في الأنهر" .



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