بريطانيا: سننسحب من الاتفاق النووي بحال انتهكته إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن المملكة المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران حال انتهاكه من قبل إيران.
وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردّاً على انسحاب أمريكا من هذه الصفقة.
وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق"، مؤكداً أن "إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاثة الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية إيران من تداعيات العقوبات الأمريكية".
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