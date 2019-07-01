نجل رئيس تونس: السبسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الاثنين، أن الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري نحو مقر إقامته بقرطاج مساء اليوم، بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.
وكان نجل الرئيس التونسي، حافظ السبسي، قال في وقت سابق: "إن والده غادر المستشفى، وأن حالته الصحية طبيعية".
يذكر أن "السبسي" نقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بتونس، يوم الخميس الماضي، إثر وعكة صحية حادة، حسبما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
وأكدت الرئاسة التونسية فيما بعد أن الحالة الصحية للرئيس في تحسن، مشيرة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي.
وأثارت الوعكة الصحية للرئيس التونسي مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.
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