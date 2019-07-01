برلماني ليبي بارز: أنقرة تغامر بمصالح رعاياها في ليبيا

قال يوسف العقوري، رئيس لجنة شؤون الخارجية بالبرلمان الليبي، إن تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي يهدد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وأضاف "العقوري"، في تصريح خاص لـمراسل "العين الإخبارية" في طبرق، إن السلطات الليبية اضطرت لاتخاذ جملة تدابير، منها إعادة النظر في العقود والمواثيق المبرمة مع الجانب التركي ومشاريع تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح البرلماني الليبي أن القرارات جاءت ردا على الدعم التركي المسلح لمليشيات طرابلس الإرهابية، وتجاهل أنقرة للأعراف والقوانين الدولية، وتماديها في عدم احترام سيادة دولة ليبيا وآمنها.





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وقال "العقوري" إن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من انتهاكات الحكومة التركية تجاه ليبيا وإدانتها بأشد العبارات، مشددا على أن أنقرة تغامر بمصالح رعاياها في ليبيا.

ودعا البرلمان الليبي، في وقت سابق الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية للتحقيق في جرائم تركيا ومليشياتها بالبلاد.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، رئيس المجلس، بمخاطبة الجامعة العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمواجهة "التدخل غير المقبول والتهديد المباشر للجيش الليبي وبشكل علني من الجانب التركي، كما أننا نحمل مجلس عصابات السراج المسؤولية الكاملة لإعطاء الأتراك حرية التدخل واحتلال الأراضي الليبية".





وكان رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح قد أعلن أمس حالة النفير العام والتعبئة، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ومواجهة كافة التحديات القائمة.

جاء ذلك بعد ساعات من تلويح تركيا باستهداف الجيش الوطني الليبي، بعد زعمها أن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر تحتجز 6 أتراك، مشيرة إلى أن القوات الليبية ستصبح "هدفا مشروعا" إن لم تفرج عنهم على الفور.