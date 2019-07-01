الان تتابع مصادر تونسية: الرئيس السبسي غادر المستشفى العسكري وسيزاول مهامه خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 9:44 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قالت مصادر تونسية، إن الرئيس باجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري وسيزاول مهامه خلال أيام، وفقا لقناة العربية.

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