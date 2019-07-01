الخارجية الإيرانية: طهران ستتراجع عن قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم في حال نفذت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تعهداتها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن طهران ستتراجع عن قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم في حال نفذت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تعهداتها.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

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وتصاعدت التوترات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في أعقاب إعلان طهران، مطلع مايو الماضي، عن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفرض ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.