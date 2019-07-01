تونس .. الرئيس السبسي يغادر المستشفى

غادر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، غادر اليوم الإثنين المستشفى في حالة صحية طبيعةوسيستأنف عمله الأيام القادمة، حسبما نشر نجله على الفيسبوك .

ونقل الرئيس السبسي البالغ من العمر 92 عامًا يوم الخميس الماضي إلى مستشفى عسكري في حالة صحية حرجة .

وكان مصدر من الرئاسة التونسية قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء اليوم الإثنين، على أن يستأنف نشاطه قريبًا.

فيما نقل موقع إرم نيوز عن مصدر أن الوضع الصحي للرئيس التونسي شهد اليوم تحسّنًا لافتًا ما يجعل من إمكانية مغادرته للمستشفى العسكري فرضية واردة بشدّة.