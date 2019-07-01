ترامب_يهين_اردوغان يشعل تويتر ويكشف إهانات سابقة ويضع مقارنات

اشعلت إهانة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، الذين أطلقوا هاشتاج "ترامب يهين اردوغان"، كاشفين فيه عن إهانات سابقة تعرض لها أردوغان .

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأميركي وهو يسخر من الرئيس التركي بقوله "انظر لهؤلاء الناس كم هم لطيفون.. التعامل معهم سهل للغاية.. انظر اليهم".

ووصف ترامب أردوغان وفريقه بـ"Central Casting" وهي وكالة شهيرة في هوليوود لاختيار المملثين.

وتابع ترامب: "لا يوجد منتج هوليودي يستطيع أن يخرج لنا أناس بهذا الشكل"، إلا أن الرئيس التركي اعتبر سخرية ترامب مدحا، وقبالها بالضحك هو والفريق المرافق له.

Advertisements

ولم يبدي نشطاء في تويتر إستغرابهم من ردة فعل الرئيس التركي، مذكّرين بإهانة سابقة تعرض لها أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وقارن النشطاء بالفيديو، طريقة مصافحة بوتين لأردوغان، ومصافحته لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .

كما عرض النشطاء كيف تعامل ترامب مع ولي العهد السعودي، مؤكدين على وجود فرق بين التعامل مع العظماء والتعامل مع المعتادين على الإهانة .