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وزير التخطيط اليمني يبحث مع وفـد البنك الدولي دعم أولويات الحكومة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، اليوم (الاثنين) في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، آليات تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم أوليات الحكومة.

وتطرّق اللقاء إلى حرص الحكومة اليمنية على استيعاب منح البنك الدولي بكل شفافية، كما تطرق إلى الجهود المبذولة والمشاريع المنفّذة من جانب مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية في الغالبية العظمى من مديريات مختلف المحافظات اليمنية، ومدى حاجة الحكومة اليمنية ومشروع الأشغال والصندوق الاجتماعي لمزيد من الدعم لاستمرار جهود التنمية وتقديم الخدمات المختلفة لليمنيين.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي أن البنك يعدّ شريكاً إستراتيجياً مع اليمن في بناء المؤسسات بشكل سليم وصحيح، كما أكد مواصلة البنك تقديم الدعم التنموي والإغاثي لليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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