شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الحد من نفوذ الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أصدر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم (الإثنين)، مرسوماً يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعوم أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

ويأمر المرسوم الذي أصدره عبد المهدي بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش، ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري.

كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.