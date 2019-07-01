شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيلاً بهجوم مسلح في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ؤويترز (باماكو)قتل 23 شخصاً على الأقل واعتبر 300 آخرين في عداد المفقودين، إثر هجوم شنه مسلحون أمس (الأحد) على قرية تقطنها قبائل الفولاني، في وسط جمهورية مالي، حيث يستعر العنف العرقي منذ شهور.
وتعرضت قريتان أخريان تسكنهما عرقية الفولاني لهجوم مساء أمس، ضمن سلسلة من الهجمات الدامية المتبادلة بين الرعاة والمزارعين من عرقية الدوجون، والتي أججها هذا العام الوجود المتزايد للجماعات المسلحة.
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