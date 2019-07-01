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ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو توطين التقنية في المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، على هامش زيارته لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفا وتميزا على مستوى الجامعات الآسيوية.

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وناقش ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علميا وتقنيا.

كما جرى بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.

وقدم رئيس الجامعة لولي العهد عرضا للبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي. حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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