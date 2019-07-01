فرنسا وألمانيا تتجهان لحظر فتاوى القرضاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دار الإفتاء المصرية أن ألمانيا وفرنسا تدرسان حظر تطبيق «يورو فتوى» التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، والمملوك لجماعة الإخوان ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، ويترأسه مفتي الإخوان الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي.

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وقالت إن هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية الألمانية» حذرت من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدة أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، فيما دعت النائبة الفرنسية «ناتالي جوليه» إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان هي من أطلقته بقيادة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا.

ونقلت العربية نت عن النائبة الفرنسية -وفق ما تذكر دار الإفتاء - أنها طالبت وزير الداخلية الفرنسي بحظر التطبيقات التي تحض على التطرف، من بينها تطبيق «يورو فتوى»، مشيرة إلى أنها تمكنت بمساعدة بعض زملائها البريطانيين من إزالة التطبيق من «قوقل»، لكنه لا يزال موجودا على متجر» أبل»، مستشهدة ببعض فتاوى التطبيق المتشددة، مثل تحريم العمل في مطاعم تقدم لحم الخنزير، وكذلك تحريم العمل كأفراد شرطة في الدول الكافرة» على حد زعم الفتاوى الخاصة بالتطبيق».

وحول أهم أسباب حذف «يورو فتوى» من محرك البحث «قوقل» قالت دار الإفتاء المصرية إنها تتمثل في رئاسة الأب الروحي لجماعة الإخوان «يوسف القرضاوي» للمجلس الأوروبي للإفتاء، وهو ما أثار الذعر في نفوس الكثير من الغربيين، لما يصدره من فتاوى تحمل توجها وإيديولوجية ذات أهداف ضيقة، وبعيدة كل البعد عن مفهوم الوطن والمواطنة والعيش المشترك.