تضارب في حصيلة قتلى مليونية الشهيد بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس عن «ضبط بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة والشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب والأطفال بأم درمان، مشيدا بدور بعض المواطنين المشاركين في المظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير في الإرشاد عن هذه العناصر.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس «تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع، وجار التحقيق معهم، حيث أصيب في هذا الحادث 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية، وتوفي 2 من المواطنين، وأصيب عدد منهم بجروح مختلفة. وفي أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع وعدد 4 أفراد من قوات الشرطة».

وفيما يتعلق بالولايات السودانية الأخرى قال المجلس في بيانه «أصيب عدد 12 فردا من قوات الشرطة، بينهم ضابطان من مدينة القضارف، وأصيب فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات».

وأعرب المجلس عن أسفه إزاء دعوة قوى الحرية والتغيير إلى المواطنين للنزول إلى الشارع وتسيير مواكب ومظاهرات، مشيرا إلى أنه «انطلاقا من مسؤوليات المجلس العسكري الانتقالي تم السماح لهذه المسيرات وحمايتها وعدم التعرض لها، وذلك حفاظا علي الاستقرار وعدم الإخلال بالأمن واستغلال هذه الظروف في تحقيق أغراض أخرى تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين».

وقال المجلس «نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. ورغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس، إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها».

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وأشار المجلس إلى أن «قوى الحرية والتغيير أخل بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة، مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين».

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن عدد قتلى الاحتجاجات في مليونية الشهيد بلغ ستة قتلى، إلا أن المعارض أحمد الربيع صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأن عدد القتلى وصل إلى عشرة. وأكدت «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي تجمع مهني غير رسمي، أنه تم العثور أمس على ثلاث جثث بمدينة أم درمان.

حصاد مليونية الشهيد بالسودان

6 قتلى وفقا لوزارة الصحة بينما تؤكد المعارضة وجود 10 قتلى

200 مصاب

27 مصابا بطلقات نارية