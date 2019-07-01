التحالف يعترض طائرة مسيرة حوثية ويرد بسلسلة غارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات كانت تتجه للشمال الشرقي فوق مديرية حجة على الحدود اليمنية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 09:07 من صباح أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها في الأجواء اليمنية.

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وأشار إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد، وقصفت بعدة غارات مواقع وأهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وطال القصف الجوي تجمعات وأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية في معسكر الحساحس، وأسفر القصف عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميليشيات.