السعودية تتفق مع اليونيسف على تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتمديد مشروع تحسين مستوى اللقاحات المقدمة للأطفال اليمنيين لمدة ستة أشهر، وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في منطقة الخليج الطيب آدم بالرياض.

ويستهدف المشروع تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني، منهم 390 ألف طفل دون السنة، و750 ألف طفل دون سن الخامسة في جميع المحافظات اليمنية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، بهدف خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها. وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز عبدالله المعلم إنه جرى إنجاز 75% من أعمال المشروع من خلال تلقيح 2,211,904 أطفال دون عمر السنة بلقاح بنتا 3 مما وفر الحماية من عدة أمراض تهدد الحياة، وهي الخناق والسعال الديكي، التيتانوس، التهاب الكبد الوبائي، الهيموفيلس وإنفلونزا نوع ب.

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وأضاف جرى الحصول على 113 محركا مباشرا يعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى 13 غرفة تبريد، وتدريب 1,900 من العاملين في مجال الصحة، وتطعيم 40,258,977 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية.

وأكد ممثل منظمة اليونيسف في منطقة الخليج الطيب آدم أن المشروع سيسهم في تطعيم الأطفال دون سن الخامسة، والأطفال دون السنة الواحدة بالتطعيمات التسع المنقذة للحياة، فضلا عن تدريب وتأهيل نحو 2,000 من الممارسين الصحيين في برنامج التدريب الشامل.

وواصل مركز الملك سلمان توزيع السلال الغذائية، حيث وزع 720 سلة في محافظة سقطرى، و450 سلة في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة،و430 سلة غذائية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.