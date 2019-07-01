فيديو .. قوات «الدفاع الجوي» تسيطر على سماء مصر

روسيا اليوم

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فيديو تحت عنوان "قوات الدفاع الجوي درع السلام"، احتفالا بعيد قوات الدفاع الجوي المصرية الـ49، الذي احتفلت به أمس الأحد.

وظهر في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة سيطرة القوات المصرية على سماء مصر، والمرافق الهامة في البلاد، حيث أظهرت الخرائط الحدود المصرية بألوان مختلفة، ومنها البحران الأحمر والمتوسط.

كما تحدث الفيديو عن المعارك التي نجحت فيها قوات الدفاع الجوي المصرية من إسقاط طائرات الفانتوم الإسرائيلية عام...