أبي خليل: لا نريد تحجيم أحد لكن على التقدمي تقبل ان هناك غيره بالمنطقة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل أنه "لا نريد تحجيم أحد لكن على الحزب التقدمي الإشتراكي ان يقبل ان هناك غيره بالمنطقة، والمنطقة لن تعد اقطاع لاحد"، مشيراً الى أنه "يجب احتران التعددية اللبنانية وخصوصية الجبل ان لا يوجد آحادية فيه".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبي خليل أن "رئاسة الجمهورية بعيدة فما زال هناك 3 سنوات للعهد"، مشيراً الى أن "التيار الوطني الحر منتشر على كافة الأراضي اللبنانية وهو عنصر جامع لكل الطوائف ولا يفرق بينها".
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