الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 1/7/2019 عند الساعة 5.00، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 3 دقائق، وأقدم على ​إلقاء قنبلة​ صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وعند الساعة 6.00، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 3 دقائق. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".