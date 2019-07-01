البعريني يتبلغ استمرار تقدم طلبات السجل العدلية في سرية حلبا

تبلغ عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني من المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والأمين العام لتيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري أن استقبال طلبات السجل العدلي في عكار سيستمر في سَريّة حلبا لتسهيل أمور المواطنين وأبناء عكار.
وأشار البعريني الى انه يتابع مع زميله النائب هادي حبيش الملف لتقديم اقتراح قانون في شأن تثبيت مركز للسجل العدلي في عكار.
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