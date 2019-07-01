البعريني يتبلغ استمرار تقدم طلبات السجل العدلية في سرية حلبا

تبلغ عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ من المدير العام للأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ والأمين العام ل​تيار المستقبل​ الشيخ أحمد الحريري أن استقبال طلبات السجل العدلي في عكار سيستمر في سَريّة حلبا لتسهيل أمور المواطنين وأبناء عكار.

وأشار البعريني الى انه يتابع مع زميله النائب ​هادي حبيش​ الملف لتقديم اقتراح قانون في شأن تثبيت مركز للسجل العدلي في عكار.