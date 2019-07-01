أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال والموزانة بإقرار موازنات ​وزارة الخارجية​، ​وزارة المالية​ مع كلفة لخدمة الدين تبلغ للأسف 5.5 مليار ​دولار​ سنوياً وإقرار قسم من موازنة ​وزارة الإتصالات​ بإنتظار إستكمالها في جلسة أخرى ستتطرّق الى تحويلات الإتصالات الى الخزينة كما ستبحث في هيئة "أوجيرو".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: انتهاء جلسة لجنة المال بإقرار موازنات الخارجية والمالية وقسم من الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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