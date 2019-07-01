منسق تيار العزم في عكار: اقفال السجل العدلي في حلبا خطوة معاكسة للمنطق والتاريخ

استنكر المنسق العام لتيار "العزم" في عكار هيثم عز الدين "ما يروج اعلاميا حول اقفال مكتب السجل العدلي في حلبا"، معتبرا أن "هذه الخطوة معاكسة للمنطق والتاريخ"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي تنتظر فيه عكار استكمال المراسيم التي تكرسها محافظة تتمتع بكامل ​الاستقلال​ الإداري، اذ بنا نفاجأ بنية اقفال مكتب السجل العدلي في حلبا، مع ما يعنيه ذلك من مشقة كبرى على المواطن العكاري للاستحصال على نسخة عن سجله العدلي من جهة، وتراجع للدولة عن التزاماتها بشكل او بآخر من جهة ثانية".

وفي بيان له، لفت عز الدين إلى أنه " من هنا، وحفاظا على مصداقية ​الدولة​ تجاه مواطنيها، وتلمسا لتخفيف معاناتهم ،نناشد الجهات المعنية، وفي طليعتها وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ التراجع عن اعتماد هذا الاجراء، كخطوة على طريق المزيد من الاستقلال المالي والإداري لمحافظة عكار"، مشيراً إلى أن" أملنا كبير في ان يتسع صدر الدولة لعكار وابنائها، وهي التي لم تعتمد الا الدولة والشرعية خيارا على امتداد تاريخها".