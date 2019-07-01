حمادة: باسيل يزعج الشعب اللبناني وجعجع قال عنه "يحل عن سمائنا"

أوضح عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​​مروان حمادة​، في تصريح تلفزيوني، "أنني أعتقد أن رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ قال عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: يحلّ عن سمائنا"، مشيرًا إلى أن "باسيل يزعج ​الشعب اللبناني​. إنه وزير خارجية وصهر العهد".

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