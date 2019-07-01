فرنجية: جبران باسيل أكبر عدو لنفسه والرئيس عون أخذ الغالبية المسيحية

لفت عضو "التكتل الوطني" النائب ​طوني فرنجية​ إلى أن "ل​لبنان​ خصوصيته ومن يملك نضجًا سياسيًا عليه أن يعرف كيف يراعي هذه الخصوصية"، مشددًا على أن "لبنان مفتوح للجميع".

واعتبر فرنجيه، في تصريح تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أخذ الغالبية ​المسيحية​ وليس وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​. هناك ظروف تولد أشخاصًا والأقزام في مغيب ​الشمس​ تتغيّب"، مشيرًا إلى أن "جبران باسيل هو أكبر عدو لنفسه".