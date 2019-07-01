فرنجية: جبران باسيل أكبر عدو لنفسه والرئيس عون أخذ الغالبية المسيحية

لفت عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجية إلى أن "للبنان خصوصيته ومن يملك نضجًا سياسيًا عليه أن يعرف كيف يراعي هذه الخصوصية"، مشددًا على أن "لبنان مفتوح للجميع".
واعتبر فرنجيه، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أخذ الغالبية المسيحية وليس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. هناك ظروف تولد أشخاصًا والأقزام في مغيب الشمس تتغيّب"، مشيرًا إلى أن "جبران باسيل هو أكبر عدو لنفسه".
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