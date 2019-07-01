ضاهر: التجني على مدير المخابرات العميد طوني منصور مرفوض

أكد النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "التضامن مع أهالي الشهداء الذين سقطوا بالأمس"، مقدما التعازي لرئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​"، معتبرا ان "التجني على مدير المخابرات العميد طوني منصور حول الاستهداف هو امر مرفوض بالمطلق".

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