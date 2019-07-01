جنبلاط التقى أمير دولة الكويت وبحث معه في العلاقات الثنائية

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يرافقه وفد ضم: وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير السابق غازي العريضي، عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي. وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت. كما تم عرض للتطورات العربية والإقليمية والتحديات التي تواجه العالم العربي والمنطقة. والتقى جنبلاط أيضا رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، بحضور وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الديوان محمد أبو الحسن. كما التقى جنبلاط والوفد المرافق رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد اللطيف الحمد.

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