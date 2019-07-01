النشرة: مجلس الأمن سيناقش تقرير غوتيريس الأخير حول القرار 1701 في 22 من الشهر الحالي

أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​ بان "​مجلس الأمن​ سيناقش ​تقرير​ الأمين العام للمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ الأخير حول ​القرار 1701​ في 22 من الشهر الحالي".

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