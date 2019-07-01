القضاء الروسي يحكم بسجن زعيم المعارضة 10 أيام لمشاركته في مظاهرة داعمة لصحفي

حكمت ​محكمة​ خوروشيفسكي في العاصمة الروسية بالسجن 10 أيام على زعيم المعارضة ومؤسس صندوق ​مكافحة الفساد​، أليكسي نافالني، لمشاركته في مظاهرة داعمة للصحفي المعارض إيفان غولونوف العامل في بوابة "ميدوزا" الإخبارية، بسبب توقيفه من قِبل الشرطة في حزيران الماضي بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة.

وأكدت المحكمة أن قرار سجن نافالني 10 أيام، جاء لمعاودته ارتكاب جريمة مشابهة.

وفي 12 حزيران الماضي، ألقت ​الشرطة الروسية​ القبض على أكثر من 200 شخص شاركوا في المظاهرة الاحتجاجية، بسبب انتهاكهم قانون التظاهر، وتم نقلهم إلى مراكز الأمن.